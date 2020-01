L’assessora Ilaria Vietina protagonista del primo incontro del 2020 al Cnv

Ilaria Vietina sarà la protagonista del prossimo degli appuntamenti di lunedì – il secondo del mese organizzati dal Centro Nazionale per il Volontariato. L’incontrò si terrà lunedì (13 gennaio), dalle 17 alle 19, nella sede del Cnv in via Catalani 158.

Assessora del Comune di Lucca con delega a politiche formative, politiche di genere e continuità della memoria storica, Ilaria Vietina, insegnante di filosofia e scienze umane, è madre di quattro figli e ha tre nipoti.

Da sempre attenta alle esigenze delle nuove generazioni, nel ruolo di assessora alimenta un dibattito e una condivisione di idee e spunti culturali di primaria importanza per la vita della città e del territorio. Significativa l’energia con cui motiva l’approccio, in particolare tra i giovani, alla memoria collettiva e alla declinazione di genere.

All’incontro trasmetterà la sua passione per lo studio e la formazione personale, con riferimento ai percorsi intrapresi a Lucca come assessora.

Quello di lunedì è il primo incontro del 2020 e apre il nuovo ciclo degli appuntamenti di lunedì – il secondo del mese voluti dal presidente del Cnv, Pier Giorgio Licheri, per condividere, attraverso personalità di primo piano, analisi e riflessioni sul mondo del volontariato, della solidarietà e della cultura.