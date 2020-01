TEDx Lucca il 29 febbraio in San Romano: ecco i nove speaker

Tutto pronto per l’edizione 2020 di TEDx, il marchio statunitense di conferenze arrivato anche a Lucca grazie alle sue organizzatrici Elena Paolinelli e Valeria Pittaluga.

Il main event Senza se senza ma si terrà il 29 febbraio all’auditorium di San Romano. Il titolo nasce dalla necessità di ispirare a mettere in campo azioni differenti e lasciare veramente il segno nelle persone.

“Si dice che il futuro sia di chi sa prevedere e immaginare cosa ci aspetta – dicono gli organizzatori – Il futuro è di chi agisce oggi con consapevolezza, aggiungiamo noi. Il futuro, infatti, soprattutto in questo periodo storico, è di chi ha saputo abbandonare dubbi e incertezze per dedicarsi all’azione concreta. Di chi ad ogni “se” dettato dall’insicurezza ha trovato una risposta. Di chi ad ogni “ma” detto solo per scoraggiare, ha rilanciato indicando una strada. Dal punto di vista sia ambientale sia sociale il nostro pianeta ci sta chiedendo sempre più azioni e soluzioni. L’invito che il destino ci sta facendo è quello di non perdere di vista la meta e di rimanere concentrati sul percorso, senza tentennamenti o ripensamenti. Solo così, senza se e senza ma, potremo farci dono l’un l’altro del futuro”.

Sono nove gli speaker individuati: il dottor Franco Berrino, esperto nella prevenzione e cura dei tumori in particolare alla mammella; Adriano Zago, agronomo e ricercatore nel mondo dell’agricoltura biodinamica; Umberto Callegari, esperto e ricercatore di intelligenza artificiale; Chiara Ianeselli, critica di arte; Billy Berlusconi, esperto di tecnologia blockchain; Barbara Matteoli, medico specializzata nella medicina molecolare; Girolamo Deraco, compositore, regista di opera contemporanea, cultural manager; Mirko Bonini, di mestiere artista di strada e insegnante di musica per bambini, molto piccoli; Rivka Battle Kessler che si dedica allo studio e la pratica della Kabbalah.

I lettori di Lucca in Diretta con la password “stampa” (scritta in minuscolo) riceveranno uno sconto di 3 euro. Lo sconto è riservato ai primi 50 acquirenti. I biglietti sono in vendita esclusivamente online e sul pannello di acquisto basterà cliccare nello spazio in alto con la scritta Inserire codice promozionale, inserire la password e procedere con l’acquisto scontato.

