Sabato prossimo (18 gennaio) nei locali degli studi medici San Marco in viale Marti (sopra alla farmacia Malagrinò Piccinni), nell’ambito della giornata di Biocostellazioni e benessere, si terranno tre appuntamenti gratuiti con un bagno di suoni.

Si tratta di piccoli assaggi di benessere sonoro con mini-sessioni da 25 minuti alle 11,30, 12 e 12,30, riservati a un pubblico di massimo dieci partecipanti a turno.

A condurre i tre appuntamenti saranno Fabrizio Salvetti e Fabrizio Ghiselli, operatori olistici del suono diplomati all’Università popolare di Lucca. Fabrizio Salvetti, dopo la laurea in pedagogia ha intrapreso una carriera che si dispiega parallelamente fra esperienze legate alla sfera sociale e ai vari ambiti della comunicazione. Fabrizio Ghiselli, oltre a lavorare con il suono, si è diplomato in massaggio thai a Bangkok

Negli ultimi anni gli effetti benefici del suono sono saliti alla ribalta, anche grazie all’interesse del mondo scientifico. Estremamente rilassante, l’esperienza del bagno di suoni arriva a toccare le sfere più profonde della persona, agendo sia a livello psicologico, sia a livello fisico. Il suono è frequenza ed è in grado di trasmettere le proprie vibrazioni al corpo, operando un massaggio dolce ed efficace e contribuendo ad allentare le tensioni.

Nell’appuntamento di sabato Salvetti e Ghiselli lavoreranno con campane di cristallo, campane tibetane e altri strumenti armonici. La ricchezza di suoni generata dalle campane tibetane, in particolare, investe il corpo che reagisce “prendendo” le frequenze di cui ha bisogno per rigenerare la propria armonia e risuonando in maniera del tutto naturale.

Trattandosi di bouquet armonici non strutturati in forma melodica, questi stimoli sonori costringono il cervello a trovare nuove modalità di decodifica, inducendolo a percorrere strade inedite e ad allontanare il “chiacchiericcio” mentale che ostacola il relax. I due operatori olistici lavoreranno anche con le campane di cristallo, sfruttando l’intervallo di quinta musicale, tradizionalmente legato a calma e consapevolezza.

Trattandosi di sessioni con un numero limitato di posti, è necessaria la prenotazione al numero 347.3546108.