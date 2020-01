Libera, si presenta il libro di Claudio Cordova

Il presidio di Libera Lucca Giuliano Guazzelli procede nel percorso verso il 21 marzo, giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, con la presentazione del libro di Claudio Cordova Gotha. Il legame indicibile tra ‘ndrangheta, massoneria e servizi deviati, edizioni Paper First, prefazione di Federico Cafiero De Raho, Procuratore nazionale antimafia.

Claudio Cordova, giornalista di Reggio Calabria, più volte minacciato per le sue inchieste sulla ‘ndrangheta, fondatore e direttore del quotidiano online Il Dispaccio, presenterà il libro alla cittadinanza venerdì 17, alle 17, 30, alla libreria-caffè letterario LuccaLibri, in viale Regina Margherita; nell’occasione, Andrea Bigalli, referente di Libera Toscana, dialogherà con l’autore.

L’iniziativa, promossa dal presidio con l’Isi Machiavelli, ha il patrocinio del Comune di Lucca ed è nata come occasione per informare e sensibilizzare, in particolare le giovani generazioni, al problema storico nazionale delle mafie, con un focus sulla ‘ndrangheta, che lentamente ma costantemente si è sempre più diffusa ben oltre il territorio originario, anche tramite strategie connesse a vicende oscure e tragiche del nostro Paese.