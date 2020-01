A Villa Le Sughere il nuovo libro di Floriano Ansani

Nuovo appuntamento nel salotto artistico letterario di Villa Le Sughere in località Conti 15 a Marginone di Altopascio per la presentazione del libro Sopra il cielo oltre le stelle (editore: I Libri di Pan) di Floriano Ansani. L’appuntamento conversazione con l’autore è per questo venerdì (17 gennaio) dalle 21 e verrà introdotto dal poeta Marcello Lazzeri con la recensione dello scrittore Franco Donatini, letture a cura della poetessa Laura Vezzosi e dello stesso Floriano Ansani.

Il romanzo racconta la storia di Vittorio, un uomo solo, sensibile, riflessivo, considerato strambo in un contesto sociale scarno in contenuti, che cerca di spingere lo sguardo oltre il visibile, oltre le stelle. La sua è una storia di rinascita e riscatto, attraverso l’amore, l’amicizia conditi con una generosa dose di follia. Vita e morte sul filo del rasoio ma con la rivincita della vita e della speranza, in una favola sorprendente, fantastica eppure non molto dissimile dalla realtà in quanto metafora di una interiore rinascita.

Floriano Ansani. Laurea in medicina e chirurgia e diploma di specializzazione in otorinolaringoiatria e patologia cervico facciale all’università di Pisa. Vive a Collodi. Da scrittore, ha pubblicato: L’indistinto confine fra cielo e mare, Volo radente, La notte e i lumi, Sopra il cielo oltre le stelle. Pubblicazioni brevi e poesie in riviste letterarie. E’ appassionato oltre che letteratura anche di fotografia, astronomia ed astrofisica.