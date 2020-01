Successo per le mostre di presepi in palazzi e ville storiche

Un buon successo di presenze, che hanno lasciato ottimi commenti scritti per I Presepi nelle Cappelle dei palazzi di città e campagna e per Avpl. La visita al presepe è stata in particolare di adulti interessati agli allestimenti della natività, nelle diverse ambientazioni di grande importanza storico-artistica delle ville e palazzi, ed all’artigianato dei figurinai della Lucchesia.

In particolare il filmato di Arte Barsanti alla Cappella Santini della Villa Torrigiani è stato seguito con molta attenzione anche da visitatori stranieri e l’allestimento di Maria Vittoria Giurlani molto fotografato e commentato con entusiasmo. Alla Villa Fattoria Gambaro di Petrognano, grande afflusso per il coro della scuola, oltre a ospiti dell’agriturismo, molti sono giunti per vedere il presepe allestito nel salone dagli alunni della scuola media di Camigliano, diretti dal professor Paolo Amedeo Felloni: famiglie con bambini, soprattutto coppie o gruppetti di adulti, sia turisti che capannoresi e lucchesi “doc”, interessati alla conoscenza del territorio e delle sue ricchezze.

Come racconta Carla Gambaro, “gli ospiti si sono soffermati ad ammirare il presepe, e sono stati poi guidati nei giardini della villa ancora fioriti, alla terrazza panoramica, alla cantina e al frantoio spesso si muovevano a piedi da un paese all’altro, e alcuni si sono rifocillati gustando i piatti della tradizione nel nostro ristorantino, per noi è stata un’esperienza di grande soddisfazione, l’occasione per scambiare impressioni con persone diverse nell’atmosfera magica del Natale“.

Anche alla Fortezza di Montecarlo ottimi riscontri, nonostante i pochi giorni di apertura molti gruppi di turisti ed alla Villa Mansi con il suggestivo percorso tra le foglie che portava alla cappellina allestita con le figure della storica ditta Fontanini.

Una manifestazione per rinnovare l’interesse per il territorio, le Ville ed il prestigioso Museo di Palazzo Mansi in città, arricchito per l’occasione dalle superbe statue della collezione di Renata Frediani, la sua arte, le sue tradizioni da trasmettere nel periodo delle Festività Natalizie.