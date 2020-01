Foto online: la rivoluzione della stampa grazie ad internet

Con l’arrivo delle nuove tecnologie anche il mondo della fotografia ha subito un profondo cambiamento. Se un tempo per custodire i nostri ricordi eravamo soliti conservare tutte le foto facendole stampare dal nostro fotografo di fiducia, per poi riporle nelle scatole, oggi tutto è cambiato grazie alla rete. Gli anni delle nuove tecnologie, infatti, ci consentono di stampare foto utilizzando semplicemente i vari device tecnologici che utilizziamo ogni giorno.

Attraverso i migliori siti specializzati in stampe di foto, come PhotoSì, è possibile infatti stampare i propri scatti in modo rapido, comodo e soprattutto economico. Ma per quali motivi la stampa online è così conveniente? In primo luogo risulta essere molto conveniente in quanto ci si può sbizzarrire con i vari formati, con la scelta della tipologia di carta su cui stampare i nostri ricordi e perché è possibile ottenere tanti scatti ad un prezzo davvero economico e conveniente.

In linea di massima i migliori siti di stampa foto online permettono di scegliere anche i supporti su cui stampare le proprie foto. Ad esempio grazie ai servizi online possiamo stampare le nostre immagini su album o sulle tazze, oppure magliette, tele e poster di diverse taglie e dimensioni. Non bisogna far altro che scegliere il formato desiderato e caricare le foto attraverso il PC o il telefono.

Ma quanto costa stampare le proprie foto online? I prezzi sono davvero molto competitivi e quindi molto vantaggiosi per gli utenti che decidono di usufruire di questo servizio. Un esempio? Per le foto in formato rettangolare, ossia quelle 9×13 cm, 10×13 cm, 10×15 cm, 11×15 cm, si parte da circa 10-15 centesimi a stampa, anche se è possibile usufruire di diverse offerte interessanti che permettono di risparmiare sul costo totale.

Altro fattore molto comodo da considerare è la spedizione. Scegliendo di stampare le foto online sarà possibile riceverle nel giro di pochi giorni direttamente a casa, a differenza di quanto avveniva in passato. I tempi di spedizione sono rapidi e la consegna avviene direttamente all’indirizzo indicato in fase di acquisto. I siti di stampa online consentono di pagare in diversi modi, come le carte di credito, carte prepagate e PayPal.

Risultano essere molto lontani i tempi in cui per scattare una foto bisognava assicurarsi che la cartuccia fosse carica. Inoltre stampare le foto non era molto economico, all’epoca, e si aspettava di aver completato il rullino prima di portarlo a sviluppare. Altro problema superato rispetto al passato riguarda la qualità della foto. Prima, infatti, era impossibile verificare la qualità della foto prima di vederla stampata su carta fotografica. Se veniva mossa o sfocata, pazienza. Oggi, invece, possiamo stampare solo le foto migliori, senza il rischio di ritrovarci con foto sfocate o fatte male.

Stampare le foto vuol dire liberare i nostri dispositivi da tante, spesso inutili, foto che occupano spazio e memoria. Pensiamo, ad esempio, ad una vacanza al mare con gli amici. Quante foto scatteremo? Sicuramente tantissime tra le giornate in spiaggia, serate al mare ed aperitivi in luoghi super affollati. Per avere un ricordo sempre nitido della vacanza appena trascorsa non c’è cosa migliore di scegliere con cura le foto migliori, eliminando quelle sfocate, e stamparle. Nel giro di pochi giorni avremo un album di ricordi da mostrare agli amici che hanno condiviso questa fantastica vacanza, ma anche a quelli che per un motivo o per un altro non ne hanno preso parte. Se avete tantissime foto sul vostro cellulare è forse giunto il momento di selezionare le più importanti per metterle su un album reale, non più soltanto virtuale.