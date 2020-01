Maria Amelia Monti, esordio ai Rassicurati con ‘La Parrucca’

Maria Amelia Monti, per la prima volta sul palco del Teatro dei Rassicurati di Montecarlo, inaugurare il nuovo calendario della prosa, sabato (18 gennaio) alle 21,15.

L’attrice porta in scena La Parrucca da un’opera di Natalia Ginzburg, figura di primo piano della letteratura italiana e della drammaturgia del novecento. Comico e drammatico con quell’ironia e quella leggerezza che caratterizzano l’autrice, e che la Monti sa bene rendere al meglio sul palco, lo spettacolo è prodotto da Nidodiragno/CMC con la regia di Antonio Zavatteri.

La collaborazione tra l’associazione culturale And Or Margini Creativi, la Fondazione Toscana Spettacolo onlus e il Comune di Montecarlo, giunta al quindicesimo anno, conferma la formula che ha decretato il successo delle ultime edizioni, in un’ottica che vede nel teatro un importante canale di crescita e sviluppo per le nuove generazioni, con una programmazione di sette spettacoli, che spaziano dalla drammaturgia contemporanea, al teatro classico.

Confermate tutte le iniziative di promozione: Carta dello Spettatore Fts, che offre vantaggi come il biglietto ridotto in tutti i teatri del circuito, eccetto quello in cui viene sottoscritta; Biglietto futuro, riduzioni per under 30; Carta studente della Toscana, biglietto a 8 euro per gli studenti universitari in possesso della carta; Buon compleanno a teatro, che regala il biglietto nel giorno del compleanno; Biglietto sospeso, che consente di offrire uno spettacolo a chi vive un momento di difficoltà; Diventa storyteller, per pubblicare le proprie recensioni e commenti alla serata sul sito toscanaspettacolo.it.

Il prossimo appuntamento in cartellone propone mercoledì 29 gennaio la commedia dell’arte, con Arlecchino Furioso, una produzione Stivalaccio Teatro/Teatro Stabile del Veneto con la regia di Marco Zoppello e musica dal vivo.

Prezzo dei biglietti: intero 15 euro, ridotto 10. Carta Studente della Toscana: 8 euro studenti universitari Riduzioni: biglietto futuro under 30, possessori Carta dello spettatore Fts (solo per i biglietti), soci And or, margini creativi. Abbonamento a cinque spettacoli serali posto unico: intero 60 euro, ridotto 45, under 18 40.

Biglietteria e prevendita: da lunedì a venerdì dalle 9 alle 13 al Comune di Montecarlo telefono 0583.229725 – culturaeturismo@comune.montecarlo.lu.it.