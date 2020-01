Al Palazzo delle Esposizioni incontro su Mario Tobino

Mercoledì (22 gennaio) alle 17,30 al Palazzo delle Esposizioni, in piazza San Martino a Lucca, avrà luogo l’incontro dal titolo Mario Tobino. Intervengono Isabella Tobino, presidente della Fondazione Mario Tobino, ed il professor Marco Vanelli. In collaborazione con Cineforum Ezechiele 25,17. Modera Giovanni Ricci.

L’appuntamento è aperto a tutti nell’ambito dell’esposizione Giuseppe Ardinghi e Mari Di Vecchio. L’ambiente artistico del Novecento a Lucca, a cura di Alessandra Trabucchi in collaborazione con la Fondazione Banca del Monte di Lucca.

In programma una serie di incontri per l’approfondimento di alcuni aspetti del periodo storico analizzato, in particolare l’analisi dell’ambiente letterario novecentesco lucchese, denso di legami di amicizia e stima tra i protagonisti, coesi ed attivi anche nel contesto nazionale.