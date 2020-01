Corbezzolo, simbolo del Risorgimento: incontro a Ponte a Moriano

Il gruppo micologico Massimiliano Danesi di Ponte a Moriano proprio da questa sera (20 gennaio) il nuovo ciclo di mini-conferenze: Guarda dove metti i piedi, che spazia nei settori micologici, storici, dell’ambiente e della natura. Le serate, aperte a tutti i soci e per chi fosse interessato ai vari argomenti, si terranno tutte di lunedì (alle 21) alla scuola media di Ponte a Moriano in via Volpi (a 100 metri dalla piazza), mentre l’incontro finale del 30 marzo, si svolgerà a Capannori presso la stanza comunale in piazza Aldo Moro.

Questa sera (20 gennaio), Maurizio Antonetti presenta: Albatrelli e tricolore – Il corbezzolo: simbolo del Risorgimento italiano.