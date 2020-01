Giovanni Mosca Larson al centro Chiavi d’oro

Giovedì (23 gennaio), alle 16, nei locali del Centro Chiavi d’Oro, un altro Pomeriggio di cultura e d’amicizia.

In programma un incontro con Giovanni Mosca Larson e la sua pubblicazione Alla ricerca della propria identità. Un lucchese si riscopre americano, (MWS, 2018), un racconto autobiografico divenuto tesi di una seconda laurea in storia contemporanea, conseguita in età matura all’Università di Pisa.

Una vicenda sorprendente che inizia a Lucca nell’immediato dopoguerra e giunge sino ai nostri giorni. Ingresso libero. Info: 0583 48097