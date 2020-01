Pan Doktor e i suoi bambini al teatro Nieri

Lunedì prossimo (27 gennaio) alle 21 al teatro Nieri di Ponte a Moriano appuntamento con la memoria: va in scena lo spettacolo teatrale, dal titolo Pan Doktor e i suoi bambini, centrato sulla figura di un grande uomo, medico, scrittore e grande figura di educatore: Janus Korczac il suo nome.

Ebreo di nascita, istituì un orfanatrofio per bambini e ragazzi ebrei, dal nome La casa dell’orfano di cui era direttore, in cui applicava i metodi educativi mutuati dai suoi studi fatti in Svizzera, sul grande pedagogista Pestalozzi

L’attrice lucchese Simona Generali e lo staff composto da insegnanti, dal dirigente e da tante altre figure dell’istituto, in una collaborazione e cooperazione entusiasmante, hanno creato uno spettacolo per tenere viva la memoria di Janus Korczac, nella sua