Le insidie del web all’incontro con la 50&Più Università

Venerdì (24 gennaio) l’associazione 50&Più Università presenta l’incontro Minori e nuove tecnologie. Strategie di sopravvivenza per la famiglia.

Relatrice sarà Letizia Giorgetti, sistemista ed esperta in sicurezza informatica. Si tratterà dell’impatto delle tecnologie Smart sui giovanissimi con particolare attenzione al tema del cyberbullismo, della privacy e degli algoritmi dei giganti del Web. Si parlerà di quali comportamenti mettere in atto per difendere i ragazzi dalle insidie della rete ed aiutarli a gestire la tecnologia, passo fondamentale per il loro sviluppo cognitivo e della personalità.

Appuntamento a Palazzo Sani (via Fillungo 121) alle 16.