Volti e storie dell’Ucraina: le foto di Conigliaro in mostra allo Stravinsky

Nel centro di Lucca, alla vineria Stravinsky di via Elisa, spiccano venti fotografie a colori e in bianco e nero. Un omaggio all’Ucraina, affascinante e seducente terra: la quotidianità di contadini e pastori intenti a pascolare, chiacchierare e barattare fra compaesani. Gesti inevitabili ed infiniti per potersi garantire ogni giorno il necessario per vivere.

Alcuni scatti in mostra

Ritratti della piccola e rurale periferia di Sumy, al confine con la Russia, questi scatti nascono dall’esigenza del giovane fotografo Nicola Conigliaro di mostrare a un pubblico perennemente in bilico tra il superfluo e il frenetico, uno spaccato di vita contadina quasi anacronistico.

Nicola Conigliaro

Nicola, nato come fotografo naturalista e di cerimonie, lascia per una volta le sue origini artistiche riconnettendosi – e riconnettendoci – con uno stile di vita in fondo appartenente anche al comune patrimonio genetico. La sua esposizione ricorda le vecchie immagini dei nonni, sfogliate o appese nelle case di tutti.

I volti ritratti segnati dal tempo creano una splendida cornice a questa cultura intrigante, lontana. Ma non troppo. L’autore presenterà i suoi lavori venerdì (24 gennaio) alle 19 allo Stravinsky, in via Elisa 37 a Lucca. Le foto di Ucraina, il fare per vivere – questo il titolo dato alla mostra – resteranno esposte per tutto il mese di febbraio.