Parlare di sesso liberamente a Lucca nel 2020 è possibile?

Questa è la domanda che si è posto lo youtuber lucchese Nicola Vannucchi, che negli ultimi anni è diventato protagonista indiscusso di contenuti a tema videoludico sul web e che recentemente ha messo in piedi il progetto web Almanacco del cuore, cercando di sensibilizzare e rendere naturale un argomento per il quale, secondo i suoi canoni, esistono ancora troppi limiti morali. Fra i Comizi d’amore di Pasolini e Tutto quello che avreste voluto sapere sul sesso… di Woody Allen ne viene fuori uno spaccato interessante della società contemporanea.

Questa è l’idea che sta dietro a questo format: “L’idea dietro a L’almanacco del cuore è molto semplice: cosa succede se mi munisco di videocamera, microfono, ed una serie di domande a tema sessuale atte ad esorcizzarne il tabù? – dice Nicola Vannucchi – Questo è stato il nostro esperimento sociale: intervistare sconosciuti e passanti casuali durante i fine settimana lucchesi e chiedere di metterci la faccia per sentire risposte che chiunque pensa, ma che quasi nessuno dice apertamente”.

“Il risultato è stato eccezionale – prosegue – abbiamo raccolto più di 100 testimonianze, dove il dubbio e l’indifferenza iniziale, hanno lasciato il posto alla curiosità ed alla totale apertura mentale degli intervistati che si sono lasciati andare totalmente durante le domande, confermando così il nostro pensiero e rendendo più forte che mai l’ideale che sta dietro a questo progetto. Ringrazio Gianmaria Maggio, Valeria Benassi e Michelangelo Zullo per il contributo fondamentale, ma soprattutto le menti e le facce lucchesi che hanno permesso di rendere tutto questo una realtà concreta e tangibile“.

L’almanacco del cuore sarà composto da diverse puntate che si potranno trovare sul canale Youtube Quello dei Video: “Io e il mio staff stiamo montando tutti gli episodi, la loro uscita è prevista nel giro di qualche settimana, tra poco saremo pronti ad aggiornarvi appena uscita la prima puntata, restate sintonizzati”.

Nicola Vannucchi, 34 anni, negli ultimi 4 anni è diventato un esponente conosciuto nella creazione di contenuti videoludici per le principali catene di videogame. Attualmente lavora per la On Game Network.

Nel ultimo mese, ha aperto il proprio canale Youtube per avvicinarsi a progetti più personali rispetto al contesto del gaming.

Questi i suoi canali social per rimanere aggiornati: Youtube, Facebook, Instagram.