Anspi Saltocchio, Giovani comici rughesi in scena per il primo spettacolo della rassegna teatrale

Nell’ambito della rassegna teatrale Anspi Saltocchio 2020, organizzata dal circolo Anspi in collaborazione con la compagnia teatrale In dolce compagnia e dedicata alle compagnie teatrali amatoriali, sabato (1 febbraio), alle 21,15 al teatro del Centro Sant’Andrea di Saltocchio andrà in scena il primo spettacolo: la compagnia dei Giovani comici rughesi proporrà la divertente commedia Historye Porcariensis.

La rassegna teatrale proseguirà il 7 marzo con la commedia comica in vernacolo livornese Per ir bene di famillia, della compagnia teatrale Gli sciagattati di Livorno e terminerà il 2 maggio con la commedia in vernacolo lucchese Te la do io la cura della compagnia teatrale Un Prato di Marlia.

Tutti gli spettacoli saranno ad ingresso libero e rappresentati alle 21,15 al teatro del Centro Sant’Andrea di Saltocchio.