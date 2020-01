Congresso dei giovani storici a Lucca dedicato a San Martino

Martino e gli altri. Santi, mercanti, viaggiatori e le loro storie avventurose. Questo il tema dell’edizione 2020 del congresso dei ragazzi, appuntamento che si terrà il 28 e il 29 maggio a Lucca all’interno dello Young historians festival di Lucca, giunto quest’anno alla sua terza edizione.

Una manifestazione del tutto nuova nel panorama italiano, che ha avuto origine dall’incontro delle esperienze maturate nelle scuole, tutta dedicata ai ragazzi di età scolare.

L’edizione 202o si confronta le iniziative concomitanti per celebrar i 950 anni della cattedrale di Lucca. Nel ventaglio delle proposte possibili sono considerate anche tematiche come emigrazione, commerci o vite di viaggiatori, mercanti, cavalieri, artisti, ambasciatori, gelatai, setaioli, figurinai e simili. Eventualmente saranno prese in considerazione anche proposte di altro genere purché didatticamente motivate. L’evento conta la collaborazione del Centro internazionale di didattica della storia dell’Università di Bologna e del Festival del Medioevo di Gubbio.

Il materiale didattico verrà condiviso sul blog di Young historians festival. Le scuole interessate al congresso dei ragazzi possono partecipare presentando le proposte all’indirizzo younghistoriansfestival@gmail.com entro l’1 maggio. Avranno la priorità quelle pervenute prima.

L’evento sarà seguito da Radio Francigena Italia, la voce dei cammini, e sarà documentato in video.

Il congresso dei ragazzi si svolgerà nella sala convegni Francesco da Massa Carrara dell’auditorium del complesso monumentale di San Micheletto. Sarà possibile la partecipazione di più classi della stessa scuola. Sarà ammessa la presenza dei genitori e di tutte le altre persone interessate come uditori.

Durante il pomeriggio sarà possibile partecipare ai laboratori didattici, sempre in San Micheletto. Il tema scelto verterà su Mediterraneo raccontato in 20 oggetti, per accompagnare ragazzi e docenti a riflettere sull’influenza storica degli scambi culturali e commerciali.

Grazie agli accordi con gli enti preposti sarà possibile alternare i laboratori con la visita a una delle seguenti destinazioni: Via Francigena entry point, affreschi del Volto Santo nella cappella di Villa Buonvisi a Monte San Quirico, museo dell’Opera del Duomo, scavi archeologici di San Giovanni e Reparata o altri luoghi che saranno concordati. Su richiesta degli insegnanti si potranno trovare accordi per la visita ad archivi, biblioteche, musei o altri soggetti culturali. Una volta accettata la partecipazione il materiale da proiettare in sala dovrà pervenire ai tecnici entro il 20 maggio. Il bando è scaricabile all’indirizzo www.younghistorians.it.