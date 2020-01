‘Dignitas Terrae’, le opere di Silvia Tuccimei in mostra a OliosuTavola

Silvia Tuccimei con la sua Dignitas Terrae in mostra a OlioSuTavola in via del Battistero da domani (1 febbraio). Dopo l’ambasciata italiana in Australia dove è collocata la sua Flower power, dopo il gigantesco pendolo metallico nella cupola centrale della Cappella della Salpêtrière Parigi e moltissimi premi e riconoscimenti a livello internazionale, le opere di Silvia Tuccimei tornano ad essere esposte nella sua città d’elezione mentre a Viareggio un suo teschio contribuisce alla Skull parade in corso al Carnevale di Viareggio.

Nella galleria d’arte invece arriva con una mostra interattiva in trompe l’oeil, a ingresso libero, che apre domani (1 febbraio) alle 18,30 alla sua presenza (seguirà un drink) “con l’intento – spiega l’artista – di estendere le mie ricerche pittoriche a partire dal mio lavoro di scultura, dove prediligo l’illusione ottica e la smaterializzazione del materiale plastico”.

Nelle opere in mostra, infatti “la pittura diventa illusione ottica al contrario, il frammento un mattoncino atomico e energia vibratoria del colore in movimento che cerca la sua collocazione, così come l’inconscio cerca la forma e la reinventa continuamente”.

All’occhio nudo, i quadri sono composizioni cromatiche geometriche ma, con l’ausilio di un obbiettivo, la forma celata si rende visibile. “Metafora della ricerca spirituale che va al di là delle apparenze – prosegue la pittrice e scultrice -, per scendere nella parte più segreta dell’essere e consentire all’inconscio di riportare alla superficie il materiale onirico, proporre figure e simboli come chiavi capaci di introdurci a realtà sottili e a concetti profondi sulla nostra stessa natura di esseri terrestri, per riconquistare il paradiso. La nostra Dignitas Terrae”.

Il prossimo appuntamento è l’8 febbraio con una performance alla presenza dell’artista e di alcuni attori.

Per informazioni: 0583.491104 – www.oliosutavola.com.