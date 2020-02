“Cave cavem”, documentario sulle Alpi Apuane

Giovedì (6 febbraio), alle 21,15 a Lucca al complesso San Micheletto in via San Micheletto, sarà proiettato Cave Cavem l’ultimo documentario di Alberto Grossi. A seguire un dibattito, con gli interventi dell’autore, di Elia Pegollo, di Nicola Cavazzuti e di Franca Leverotti, finalizzato anche all’elaborazione di nuove proposte per un’economia che sostenga e valorizzi il territorio apuano.

La commissione tutela ambiente montano (Tam) del Cai sezione di Lucca ha scelto di iniziare le sue attività di comunicazione parlando delle Alpi Apuane.

Le Alpi Apuane sono una catena montuosa unica al mondo: costiera, isolata, situata al confine tra la regione medioeuropea e la regione mediterranea, dall’aspetto aspro e imponente e con una straordinaria biodiversità vegetale tale da farle meritare l’appellativo di Giardino d’Europa. Sulle Apuane, infatti, vivono 1.784 specie vegetali (su un totale di quasi 6.000 specie italiane) di queste 104 sono protette e 30 sono strettamente endemiche, cioè vivono solo nel territorio apuano.