“Arte. Una storia naturale e civile”: al Vallisneri incontro con Salvatore Settis

Lunedì (10 febbraio), dalle 10 alle 12,30, nell’aula magna del liceo scientifico Vallisneri si terrà un incontro con Salvatore Settis dal titolo Arte. Una storia naturale e civile.

L’incontro, riservato alle classi quinte del liceo, si integra a pieno titolo nel percorso di Cittadinanza e Costituzione intrapreso dalle studentesse e dagli studenti. Autore di numerose pubblicazioni sull’argomento, Salvatore Settis affronterà il tema dell’arte come bene comune e fondamento di democrazia, libertà, legalità e uguaglianza.

L’iniziativa, promossa dal dipartimento di disegno e storia dell’arte del liceo, dalla biblioteca d’istituto e in collaborazione con Einaudi Scuola, è la prima di tre conferenze che pongono l’attenzione sul tema dell’ambiente e delle responsabilità individuali e sociali ad esso connesse come investimento sul nostro futuro.

La presenza di Salvatore Settis al liceo Vallisneri è un evento eccezionale all’interno del contesto scolastico. Allievo della Scuola Normale Superiore di Pisa nel 1963, si laurea in archeologia classica all’università di Pisa. Professore ordinario di archeologia greca e romana, tra il 1977 e il 1981 è stato direttore dell’istituto di archeologia e preside della facoltà di lettere e filosofia. Insegna archeologia classica presso la Scuola Normale di Pisa dal 1985. Dal 1994 al 1999 ha diretto il Getty Center for the History of Art and the Humanities di Los Angeles. È stato direttore della Scuola Normale Superiore di Pisa dal 1999 al 2010. Membro del Deutsches Archäologisches Institut, della American Academy of Arts and Sciences, dell’Accademia Nazionale dei Lincei, dell’Accademia delle Arti del Disegno e del comitato scientifico dell’ European Research Council, dal 2004 è membro del comitato dei garanti della Scuola Galileiana di Studi Superiori dell’Università di Padova.

Attualmente ha, a Madrid, la Cátedra del Prado. È tuttora presidente del consiglio scientifico del museo del Louvre. Il ciclo di incontri continuerà con altre due iniziative: il 4 marzo 2020, Cambiamenti climatici: una bufala? con Gianni Comoretto e Andrea Sabbatini; e l’8 aprile 2020 “Tutela del paesaggio e sostenibilità ambientale, con Biagio Guccione.