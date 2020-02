Neri Marcorè incontra gli studenti del Fermi Giorgi

Grande attesa per il secondo incontro con i talenti previsto dal progetto Laboratorio Cinema. Sabato (8 febbraio) dalle 10,30 a 12, nell’aula magna del Polo Fermi – Giorgi, l’attore Neri Marcorè incontrerà gli studenti dell’istituto. Una grande occasione per i ragazzi iscritti al percorso formativo, resa possibile dalla disponibilità dell’attore, artista a tutto tondo, figura brillante e poliedrica del mondo del cinema e dello spettacolo italiano, al teatro del Giglio di Lucca dal 7 al 9 febbraio con lo spettacolo Tango del calcio di rigore.

Neri Marcorè arricchisce il ciclo di incontri proposti da Laboratorio Cinema e moderati dalla sceneggiatrice e regista lucchese Cristina Puccinelli, dopo il contributo del regista Sydney Sibilia lo scorso dicembre.

Parallelamente, continua l’attività formativa pomeridiana. Cristina Puccinelli, docente del primo modulo del corso rivolto agli studenti delle scuole superiori, sta in questi giorni guidando i ragazzi nell’affascinante viaggio che va dall’idea alla messa in scena di un film.

Il progetto ha avuto un grande successo e costituisce una preziosa opportunità poiché permette agli studenti di entrare in contatto con gli strumenti audiovisivi che gli adolescenti utilizzano quotidianamente, ma spesso senza conoscerne tutte le potenzialità. Il possesso di queste competenze, anche nel nostro territorio, può costituire un importante sbocco professionale, considerata la presenza di manifestazioni di risonanza internazionale come Lucca Comics and Games e Lucca Film festival.

Il secondo modulo del corso, dedicato ai Professionisti sul set avrà inizio iI 10 febbraio. I docenti Michele Saragoni e Matteo Castelli presenteranno i vari ruoli che ruotano intorno alla produzione per poi approfondire le tecniche di registrazione video e audio. Michele Saragoni è produttore esecutivo, fondatore di Odu Movies, casa di produzione lucchese che ha all’attivo circa ottanta produzioni provenienti principalmente da India e Cina. Matteo Castelli è direttore della fotografia con esperienza ventennale nel cinema e nella pubblicità.

Laboratorio Cinema è un progetto che il Polo Fermi- Giorgi ha ideato e realizzato con il sostegno del MiBact e di Siae, nell’ambito del programma Per chi crea, patrocinato dal Comune di Capannori e svolto in collaborazione con Fondazione Banca del Monte di

Lucca, Fondazione Lucca Sviluppo, Palazzo delle Esposizioni, Odu Movies, Movie People Milano, K5600 Lighting.

Per informazioni laboratoriocinema.polofermigiorgi.it