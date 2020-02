Concerti all’ex Balilla, appello di Confcommercio: “Va trovata la soluzione”

“A tutte le parti coinvolte rivolgiamo un appello, affinché venga trovata una soluzione per la questione del prato dell’ex campo Balilla”. Lo dicono Confcommercio e la sua commissione città di Lucca intervenendo nella questione della ghiaia per le manifestazioni e degli intoppi che il percorso per trovare soluzioni sta incontrando. Una questione che anche quest’anno rischia di creare problemi per i concerti del Lucca Summer Festival.

“Gli scavi di Pompei – sottolinea Confcommercio – dimostrano in modo chiaro come la grande musica possa coesistere tranquillamente con siti archeologici e monumenti d inestimabile valore. E le stesse Mura di Lucca hanno dimostrato, ogni volta che i suoi spalti hanno ospitato un grande concerto, a partire dalla indimenticabile esibizione dei Rolling Stones nel 2017, di essere esaltate in tutto il loro splendore dal connubio con il Summer”. “Crediamo – termina la nota – che sia arrivato il momento di unire le forze e trovare una soluzione definitiva per il prato dell’ex Balilla, in modo che i grandi eventi che si svolgano sopra di esso possano godere dei giusti e doverosi tempi di programmazione che loro complessità richiede”.