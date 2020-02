Il mistero Henri Pick al cinema Centrale

Settimana all’insegna del grande cinema per il Circolo del Cinema di Lucca che presenta i consueti due appuntamenti con una prima visione al Cinema Centrale e un film a San Micheletto.

Domani (6 febbraio) alle 21,15 al Cinema Centrale verrà presentato in prima visione a Lucca il film Il mistero Henri Pick di Rémi Bezançon. A un critico letterario e presentatore di un seguitissimo talk show sui libri si presenta, in trasmissione, la vedova di un pizzaiolo di cui, dopo la morte, è stata scoperto un romanzo inedito, diventato best seller… Grande successo o gigantesco imbroglio? Un thriller letterario con ritmo, suspence e ironia, che sfiora Chabrol e conferma il talento di fuoriclasse di Fabrice Luchini. Ingresso con biglietto ridotto a 5 euro.

Lunedì (10 febbraio) alle 21,15 al complesso di San Micheletto si terrà il terzo appuntamento dedicato alle tematiche ambientali sempre più urgenti, La quinta stagione di Peter Brosens e Jessica Woodworth. In un villaggio delle Ardenne gli abitanti si affrettano ad allestire i preparativi per il festeggiamento della fine dell’inverno con il consueto falò annuale. Ma una misteriosa calamità li colpisce. L’inverno non se ne vuole andare e il ciclo della natura ne è presto sconvolto. Ingresso gratuito con tessera speciale del Circolo del Cinema.

Per accedere al Cinema Centrale occorre essere in possesso della tessera annuale (10 euro). È possibile sottoscrivere la tessera abbonamento al ciclo in corso al prezzo di 25 euro per i giovedì al Centrale. Inoltre da quest’anno si può sottoscrivere l’abbonamento Young (10,00 euro) per i nati dopo il 1 gennaio 1997 e l’abbonamento sostenitore (100 euro) che danno entrambi libero accesso a tutte le proiezioni dell’anno.

Le tessere di socio possono essere sottoscritte nelle serate di proiezione a San Micheletto e al Cinema Centrale oppure alla Libreria Baroni in piazza San Frediano, 26 a Lucca. Per velocizzare il tesseramento si consiglia di prescriversi sul sito internet ufficiale www.circolocinemalucca.it.