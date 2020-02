Silvestro Montanaro racconta l’Africa alla biblioteca di San Concordio

Appuntamento sabato (8 febbraio) alla biblioteca di San Concordio, con il giornalista e scrittore Silvestro Montanaro. Il titolo dell’incontro è Tutte le bugie sull’Africa. L’Africa non invade, è invasa.

Montanaro ha lavorato molti anni in Rai come autore e conduttore di diversi programmi tra cui C’era una volta e Dagli Appennini alle Ande. In più di vent’anni Montanaro, nei suoi documentari dal sud del mondo, ha affrontato la tratta degli esseri umani (merci tra le altre merci), le vicende politiche dei paesi subsahariani, il traffico di droga, le guerre, gli interessi in Africa dei gruppi economici e dei governi europei. “Un giornalista scomodo – dicono gli organizzatori – che per questo è stato estromesso dalla tv mainstream”.

Sabato (8 febbraio), sarà un’importante occasione di approfondimento per conoscere meglio i paesi di partenza dei flussi migratori, le condizioni che sono alla base della scelta di partire per un viaggio così rischioso e i meccanismi che le determinano.

L’incontro è organizzato dal Collettivo di Iniziativa popolare e dalla Calcistica popolare Trebesto.