Giovane cantante lucchese in finale al concorso per talenti jazz

Segni particolari: tutti giovani sotto i 30 anni e tutti talentuosi, selezionati sulla base del materiale audio inviato, insieme a molti altri; ora hanno la possibilità di dimostrare davanti a una giuria di esperti, le loro doti e la loro peculiare sensibilità nell’affrontare brani più o meno conosciuti, ma che verranno riletti e personalizzati.

Si confronteranno sullo stesso palco sabato (15 febbraio) alle 21,30 al Milestone di Piacenza (l’ingresso è gratuito con tessera del Piacenza Jazz Club o Anspi) per la terza finale di questa edizione del concorso nazionale Bettinardi per nuovi talenti del jazz italiano, quella dedicata ai cantanti. Tra loro c’è anche la lucchese Ilaria Giannecchini che ha scelto di interpretare There will never be another you, della coppia Warren-Gordon, la bellissima Close Your Eyes scritta dalla cantautrice americana Bernice Petkere nel 1933 e For Sentimental Reason scritta da Watson su musica di Best nei primi anni Quaranta.