Un altro colpo per il Lucca Summer Festival: arriva Beck

Un altro ingaggio per il Lucca Summer Festival 2020. Il prossimo 27 giugno, infatti, si esibirà sul palco di Piazza Napoleone Buck.

Reduce dal successo del nuovo album Hyperspace, scritto e prodotto con Pharrell Williams, fa il suo debutto al Lucca Summer Festival uno degli artisti piu’ originali della scena musicale internazionale: Beck.

L’artista californiano porterà a Lucca i brani del suo quattordicesimo album Hyperspace, un gioiello acclamato da pubblico e critica che vede la partecipazione di artisti come Pharrell Williams, Sky Ferreira e Chris Martin. Un altro tassello di qualità che va

a comporre una delle edizioni più belle di sempre del Lucca Summer Festival con i già annunciati Paul McCartney, Celine Dion, Liam Gallagher, Paolo Conte, Yusuf Cat Stevens, Lynard Skynyrd e Ben Harper.

Beck ha recentemente fatto uscire il suo album numero 14, appropriatamente intitolato Hyperspace, dando il via ad un’altra serie di ottime critiche.

Svelando nuove dimensioni nel suo sound, lo spettro futuristico di Hyperspace è il risultato di uno degli album di Beck più collaborativi di sempre. Sette delle undici tracce dell’album, incluso il singolo Uneventful Days e la già uscita Saw Lightning sono scritte e prodotte insieme a Pharrell Williams. Per quanto riguarda gli altri brani, Die Waiting vede la collaborazione di Cole M.G.N e i cori di Sky Ferreira. See Through è scritta e prodotta insieme a Greg Kurstin e Star è scritta e prodotta insieme a Paul Epworth mentre Hyperspace e Stratosphere vedono come special guest rispettivamente Terrell Hines e Chris Martin. Sono presenti nel disco anche i collaboratori di lungo termine di Beck Jason Falkner, Smokey Hormel e Roger Manning Jr.