Alla casermetta San Regolo si parla di salvie con ADiPa

Salvie. Più di 20 anni fra esperienza e ricerca. Questo il titolo dell’incontro a cura di A.Di.P.A. in programma per sabato (15 febbraio) alla Casermetta San Regolo, sopra l’Orto Botanico di Lucca alle 15,30. Relatori dell’incontro saranno Marco Licheri ed Elisa Benvenuti, del vivavio Le essenze di Lea. L’incontro è a ingresso libero.

L’Associazione per la diffusione di piante fra amatori conta oggi circa 700 soci in tutta Italia suddivisi in dieci sezioni regionali o territoriali (Campania, Emilia Romagna, Firenze, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lunigiana, Lombardia, Piemonte, Puglia, Veneto). Le principali attività dell’associazione si concentrano sulla raccolta, catalogazione e ridistribuzione annuale fra i soci dei semi attraverso la stampa di un ricchissimo Index seminum con centinaia di specie ornamentali, alimentari, rare o comunque di interesse orticolo. Oltre alla redazione di un notiziario, ADiPA organizza mostre scambio stagionali di piante, conferenze, corsi, viaggi ed escursioni a tema botanico.

Per informazioni www.adipa.it – info@adipa.it