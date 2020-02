I fumetti si sposano con i Lego a Collezionando

Ami il fumetto… ma anche i mattoncini? Allora Lucca Collezionando 2020 è il luogo che fa per te, perché nella quinta edizione, la passione per il fumetto si sposa con quella dei Lego®.

Lucca Collezionando e Collego collaborano in questa edizione della fiera e danno vita ad un concorso aperto a tutti, grandi e piccini, che abbiano voglia di dar vita alla propria creatività.

Si chiama Comics Briks Contest e il concorso che ti sfida a riprodurre in 3d con le Lego® la copertina di un fumetto a piacere, italiano e non, di qualsiasi numero o edizione. Partecipare è facilissimo. Basterà compilare il modulo di iscrizione che troverai all’interno del regolamento e scatenare la fantasia. Due categorie pensate appositamente per dare spazio ai grandi e ai più piccoli, una giuria di esperti per giudicare le creazioni e magnifici premi per i primi tre classificati di ogni categoria. Per il regolamento visita il sito www.luccacollezionando.com

Lucca Collezionando continua scoprire le sue carte e scalda i motori per l’edizione, la quinta, della fiera dedicata all’universo del fumetto e a tutti i suoi mondi di riferimento, che si terrà al Polo Fiere di Lucca il 28 e 29 marzo 2020. Targato Lucca Crea srl (la società che organizza il festival Lucca Comics & Games e che gestisce il Polo Fiere lucchese) e Anafi (Associazione nazionale Amici del fumetto e dell’illustrazione), con il Comune di Lucca, il salone vede decine di espositori, editori, negozi specializzati, collezionisti privati e associazioni che porteranno tavole originali, anteprime, nuove serie, fumetti introvabili, intere collezioni e tutto quanto fa Nona Arte, con un ampio sguardo che abbraccia anche le figurine e i 3d collezionabili (Lego, Subbuteo, soldatini e action figure).

La fiera inoltre sta realizzando un intenso programma di eventi che confermano la centralità del fumetto, con il coinvolgimento attivo delle principali Community e Fan Club (Amys, Diabolik Club, Dylandogofili, DDog fanclub Papersera, Ztn, Scls, Amici Zagoriani della Sardegna).

Ci sarà come sempre una nutrita artist alley, dove incontrare artisti affermati ed emergenti, e acquistare il disegno desiderato o commissionato. Due gli ospiti d’onore già annunciati: Claudio Villa, una delle bandiere di Sergio Bonelli Editore il cui nome è legato al fumetto Tex, e Silvia Ziche, un’artista versatile, nota agli appassionati del mondo Disney, ma affermata anche per la sua capacità di realizzare vignette che mettono in luce le contraddizione del mondo al femminile, come con il personaggio Lucrezia.

Non mancheranno anche quest’anno di contorno le attività ludiche con torneo di Subbuteo, di carte Magic, di Wargame, mentre un apposito spazio firma dediche sarà allestito per gli appassionati, dove si alterneranno gli autori presenti, per incontrare i lettori, dedicare le stampe, firmare i disegni o gli albi. E poi un ricco programma di ospiti, mostre, incontri e attività contribuirà a valorizzare ulteriormente questa vivace kermesse primaverile.