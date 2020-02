Una conferenza sui generis, capace di unire sapere specialistico, divulgazione scientifica e musica jazz, sempre all’insegna del sociale: questo e molto altro è La Luna, l’uomo e il futuro dell’esplorazione spaziale, evento organizzato dalla Croce Verde di Lucca con il patrocinio di Provincia e Comune di Lucca, Cicap, Cinema Teatro Moderno, Cesvot, Inaf e Circolo Lucca Jazz.

L’iniziativa, ad ingresso libero, è prevista per sabato (15 febbraio), alle 16, al cinema Moderno di Lucca. La manifestazione, che vede anche il contributo economico da parte di Cesvot, a seguito di un bando vinto dalla Croce Verde Pa Lucca, è resa possibile dalla generosità della famiglia Gialdini, proprietaria del cinema Moderno. E proprio all’ingresso della sala verrà predisposta una raccolta fondi, destinata all’acquisto di un automezzo per il trasporto di malati di Sla.

Foto 3 di 3





Ideata in seguito alle celebrazioni dei 50 anni dello sbarco sulla Luna, organizzata in un giorno non casuale – il 15 febbraio del 1564 nasceva Galileo Galilei, grande scienziato ed osservatore del satellite naturale -, la manifestazione, gratuita ed aperta a tutta la cittadinanza, si rivolge specialmente ai ragazzi, che potranno vedere cosa succederà e essere protagonisti delle prossime scoperte e avventure in campo astrofisico e astronautico. A mettere a disposizione del pubblico le loro capacità e il loro sapere ci saranno Marco Ciardi, storico della scienza all’Università di Bologna, e Stefano Sandrelli, astrofisico all’istituto nazionale di astrofisica di Brera e divulgatore scientifico.

Alle spiccate doti comunicative dei due relatori si aggiungerà l’originale taglio interdisciplinare e multimediale dell’iniziativa: agli interventi degli ospiti, infatti, si aggiungeranno momenti prettamente musicali, con classici del jazz dedicati alla luna a cura degli artisti del Circolo Lucca Jazz: Vittorio Barsotti alla batteria, Marco Cattani alla chitarra, Fabrizio Desideri al sax, Daniele Micheli al basso.

Stefano Sandrelli, da astrofisico e scienziato rigoroso, racconterà ciò che è stato scoperto, “vagabondando ” tra corpi celesti, robotica, intelligenza artificiale, ma soprattutto ciò che resta da scoprire agli scienziati del futuro.

La malia ancestrale degli astri e poi il balzo sulla Luna di Amstrong, il passo dell’umanità verso il futuro e forse l’inizio di una nuova Era: come suo solito, Marco Ciardi si muoverà tra storia e futuro del volo spaziale. Come suo solito, utilizzando tutti i linguaggi: tra letteratura, musica, cinema, fumetti, la scienza vera con lui diventa un affascinante romanzo di avventura.

L’evento è stato inserito in ViviLucca 2020, il calendario unico degli eventi della città di Lucca. Grande riconoscimento è stata la menzione dell’iniziativa nell’Almanacco della Scienza, il mensile a cura del Cnr (Consiglio nazionale delle ricerche), il più grande ente pubblico di ricerca italiano.

L’organizzazione di questo evento – il nono del ciclo Intrecci: la bellezza del conoscere -, rientra nella ormai pluriennale attività dell’associazione e della sua commissione cultura, che promuove incontri aperti alla cittadinanza con esponenti del sapere umanistico e scientifico del panorama nazionale e internazionale.

Tale attività è condotta in ossequio ai valori dell’ente che, conosciuto soprattutto per l’impegno nel settore socio-sanitario e della Protezione Civile, considera la crescita intellettuale dell’individuo un aspetto fondamentale del suo ruolo all’interno della società. Tra i relatori ospitati si ricordano il filosofo della scienza Giulio Giorello, il genetista Edoardo Boncinelli, il filosofo della scienza Telmo Pievani, il neuroscienziato Gianmichele Ratto, la psichiatra Liliana Dell’Osso, l’esperto di industria 4.0 Giuseppe Sabella e la scienziata e senatrice a vita Elena Cattaneo.