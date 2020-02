I cantanti Elisabetta Della Santa e Fabio Ciardella ospiti d’onore in Romania

Il 16 febbraio, nel cuore di Cluj in Romania, nella student culture house della prestigiosa sala dello spettacolo Dumitru Farcas situata nel palazzo della cultura e università , nel corso dello spettacolo di musica e danza dal titolo Da noi per te intorno a San Valentino, musica, danza, amore, evento che vedrà la partecipazione di importanti artisti rumeni, saranno ospiti d’onore anche due cantanti lucchesi, in veste di ambasciatori della musica italiana.

La cantante lirica Elisabetta Della Santa e il cantante pop lirico Fabio Ciardella, i quali si esibiranno con arie e canzoni tratte dai grandi classici internazionali e duetti d’amore in omaggio alla festa di San Valentino.

Faranno parte del cast: la band Semnal M, una delle band pop-rock rumene più conosciute e di lunga durata; la formazione Signal M, Nelu Nicoara; Cristina Bleandura Hadjiu -Xenia Costinar ed inoltre Mario Dance Atelier.