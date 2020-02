Brunori Sas sul palco del Lucca Summer Festival

Brunori Sas salirà sul palco del Lucca Summer Festival il prossimo 26 luglio, per il tour estivo del nuovo album Cip!, uscito lo scorso gennaio per Island Records.

La delicata poetica di Dario Brunori è diventata negli anni nota a tutti: sempre più intrisa di It Pop ma anche sempre più orchestrale, la sua musica leggera e al contempo impertinente, in grado di raccontare in modo maturo la quotidianità popolare con gioia e malinconia la farà da padrona in piazza Napoleone.

Dario Brunori nasce a Cosenza, il 28 settembre 1977 e trascorre l’infanzia prima a Joggi, frazione di Santa Caterina Albanese, poi a Guardia Piemontese. È nel 2009 che Dario Brunori si affaccia all’universo cantautorale italiano, adottando inizialmente lo pseudonimo di Brunori Sas, ironicamente mutuato dalla piccola ditta di famiglia e da un corpo paramilitare del secolo scorso, luogo d’ispirazione per molti dei brani contenuti nel suo album d’esordio, Vol. 1, pubblicato nel giugno del 2009.

Il disco raccoglie buoni consensi da parte della critica e si aggiudica il premio Ciampi 2009 come “miglior disco d’esordio” e la Targa Tenco 2010 come “miglior esordiente”. A due anni esatti da Vol. 1 Dario Brunori torna con Vol. 2 – Poveri Cristi. Nello stesso anno Brunori Sas è autore della colonna sonora di È nata una star?, opera cinematografica di Lucio Pellegrini, con protagonisti Rocco Papaleo e Luciana Littizzetto.

La colonna sonora è una raccolta di canzoni inedite e di brani strumentali che vanno a formare a tutti gli effetti un nuovo Lp, pubblicato sempre da Picicca Dischi nel 2013. Alla carriera di musicista Brunori affianca in questo periodo quella di produttore artistico. Nell’ottobre 2013 comincia le registrazioni del terzo album. Il 16 dicembre seguente vengono comunicati la data e il titolo del terzo album in studio: si tratta di Vol. 3 – Il cammino di Santiago in taxi, pubblicato il 4 febbraio 2014.

Tra marzo e aprile 2014 il tour nei club Vol. 3 – Il cammino di Santiago in taxi registra il sold-out in tutte le tappe. Vol. 3 – Il cammino di Santiago in taxi esordisce alla quinta posizione nella classifica Fimi di vendite, al secondo posto su iTunes e al primo posto su Spotify come artista più ascoltato.

Tra marzo e aprile Brunori Sas porta nei teatri più prestigiosi d’Italia il tour teatrale dal titolo Brunori Srl – una società a responsabilità limitata. Per la prima volta Dario Brunori si è cimentato con uno spettacolo in bilico tra cabaret, teatro canzone e concerto, dove a monologhi intimisti (ma non troppo) si sono alternati i brani del suo repertorio in un set completamente rinnovato e inedito.

Il 5 dicembre 2016 è lo stesso Dario Brunori ad annunciare l’uscita per gennaio 2017 del nuovo album dal titolo A casa tutto bene (Picicca Dischi).

“Sono canzoni che hanno a che fare con la necessità di affrontare le piccole e grandi paure quotidiane – spiega Brunori – e con la naturale tendenza a cercare un riparo, un rifugio, un luogo in cui sentirsi al sicuro”. Nel 2017 vince anche la Targa Tenco come Miglior Canzone per La verità (certificata oro). In agosto l’album A casa tutto bene viene certificato disco di platino.

A febbraio del 2018 il cantautore si è cimentato in una nuova avventura teatrale: Brunori a teatro – canzoni e monologhi sull’incertezza, una tournée che ha registrato un numero incredibile di sold out e raddoppi, nel quale ha portato in scena uno spettacolo fatto di musica e argute riflessioni, con lo stile del teatro – canzone e della stand-up comedy alternando, insieme alla sua storica band, brani di A casa tutto bene a intermezzi parlati.

Lo spettacolo è stato trasmesso in prima serata su Sky Arte il 17 febbraio del 2019. Il 6 aprile 2018 su Rai 3 è andata in onda la prima puntata di Brunori Sa, prodotto da Ballandi Arts con la regia di Luca Granato. Il programma, firmato dallo stesso Dario Brunori insieme a Lorenzo Scoles, Federico Bernocchi e Marco Pisoni, è un racconto in cinque episodi sui desideri, sulle paure e delle apparenti contraddizioni della generazione di mezzo a cui il cantautore appartiene. A quasi tre anni dall’uscita di A casa tutto bene, l’album certificato platino che ha conquistato pubblico e critica, il 19 settembre Dario Brunori torna sulla scena con Al di là dell’amore, il nuovo singolo per Island Records, a cui fa seguito l’annuncio del tour Brunori Sas Tour 2020, prodotto da Vivo Concerti e in partenza da marzo nei palazzetti di tutta Italia. Il 10 gennaio esce per Island Record Cip!, anticipato dal singolo Per due che come noi, il cui videoclip è stato scritto da Dario assieme al regista Duccio Chiarini. L’album ha debuttato direttamente al primo posto della classifica FIMI//GFK degli album e dei vinili più venduti, restando in vetta alla classica per due settimane consecutive. Il 29 febbraio a Vigevano partirà il Brunori Sas Tour prodotto da Vivo Concerti: uno spettacolo che porterà il cantautore per la prima volta sui palchi dei più importanti palazzetti italiani.