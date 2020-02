Ort Attack ensemble protagonista al teatro dei Rassicurati di Montecarlo

Domani (15 febbraio) Emozioni in musica con l’Ort Attack ensemble al teatro dei Rassicurati di Montecarlo.

L’Ort Attack ensemble nasce da un’idea del primo violoncello Luca Provenzani e con l’obiettivo di far musica con il massimo entusiasmo e professionalità. Una proposta musicale che presenta un programma articolato che dalla classica di Vivaldi e Rossini, arriva alla musica da film di Morricone e Williams, per approdare a Piazzolla e Sollima. Un modo, per l’Orchestra della Toscana, di essere presente sul territorio toscano anche con agili formazioni cameristiche, che affrontano con duttilità repertori diversi e valorizzano il lavoro d’insieme, proponendo così un’articolata offerta musicale.

La collaborazione tra l’associazione culturale And Or Margini Creativi, la Fondazione Toscana Spettacolo onlus e il Comune di Montecarlo, conferma la formula che ha decretato il successo delle ultime edizioni, con una programmazione di spettacoli che spaziano dalla drammaturgia contemporanea, al teatro classico, fino alla musica.

Prezzo dei biglietti 15 euro intero e 10 ridotti. Carta studente della Toscana: 8 euro studenti universitari. Riduzioni: biglietto futuro under 30, possessori Carta dello spettatore Fts (solo per i biglietti), soci And or, margini creativi.

Biglietteria e prevendita: da lunedì a venerdì dalle 9 alle 13 presso il Comune di Montecarlo telefono 0583.229725 – culturaeturismo@comune.montecarlo.lu.it.