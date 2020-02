Scienza e jazz al cinema Moderno con la Croce Verde

Una conferenza sui generis, capace di unire sapere specialistico, divulgazione scientifica e musica jazz, sempre all’insegna del sociale: questo e molto altro è La Luna, l’uomo e il futuro dell’esplorazione spaziale, evento organizzato dalla Croce Verde P.A. Lucca con il patrocinio di Provincia e Comune di Lucca, Cicap, Cinema Teatro Moderno, Cesvot, Inaf e Circolo Lucca Jazz.

L’iniziativa, ad ingresso libero, è prevista per domani (15 febbraio) alle 16 al cinema Moderno di Lucca in via Vittorio Emanuele.

La manifestazione, che vede anche il contributo economico da parte di Cesvot e di Banco Bpm – Cassa di Risparmio di Lucca Pisa e Livorno, è resa possibile dalla generosità della famiglia Gialdini, proprietaria del cinema Moderno. E proprio all’ingresso della sala verrà predisposta una raccolta fondi, destinata all’acquisto di un automezzo per il trasporto di malati di Sla.

Per gli studenti ci sarà la possibilità di ottenere un attestato per il riconoscimento di crediti scolastici.