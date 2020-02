Scuola di formazione politica, al via gli incontri di Sinistra con

Scuola, politica e futuro. Tre elementi complementari che insieme possono creare la soluzione a una fase storica fatta di semplificazioni e risposte immediate. Da qui nasce l’idea di Sinistra con: organizzare un ciclo di incontri gratuiti e aperti a tutti su questioni cruciali sia a livello locale che a livello globale come legalità, ambiente, comunicazione, disuguaglianze e lavoro. Cinque professori universitari daranno vita ad altrettanti incontri itineranti sui territori di Lucca e Capannori per un’iniziativa pensata proprio per essere una scuola di formazione politica sia per una futura classe dirigente sia per un’esigenza cittadina di approfondimento.

Il programma di Costruiamo il futuro è stato presentato questa mattina (14 febbraio) nella sede dell’associazione Sinistra Con dal presidente Enrico Cecchetti, dal capogruppo di Lucca Daniele Bianucci e dai componenti del direttivo Giovanna Guastini, Leonardo Maccanti e Francesco Cerasomma.

“Abbiamo allestito questo ciclo di incontri di formazione politica rimanendo ancorati a due aspetti che stanno alla base della nostra idea di futuro – spiega il presidente Enrico Cecchetti – Il primo vede la politica mettere le radici nello studio e nell’approfondimento come base di qualsiasi proposta, aspetto che oggi si perde in un contesto di semplificazione e immediatezza, mentre il secondo riguarda il nostro stesso essere. Siamo un soggetto politico che opera a livello locale senza perdere di vista il contesto nazionale e globale. In questo senso le cinque tematiche affrontate dai relatori si inseriscono a pieno nel nostro ragionamento politico”.

Comunicazione politica dalla prima alla terza Repubblica. La sinistra alla prova del populismo digitale è il titolo del primo incontro che si terrà lunedì (17 febbraio) alle 17,30 nella chiesina dell’Alba a Porta San Gervasio in centro storico. A parlare sarà Adriano Fabris, professore di filosofia morale all’Università di Pisa. Gli incontri avranno una durata complessiva di circa due ore, durante le quali ci saranno momenti interattivi e un ampio spazio per il dibattito.

“Costruiamo il futuro, significa pensare a un progetto comune a partire da un nuovo modo di fare politica – interviene Daniele Bianucci -. Per un’associazione come Sinistra Con che ha rappresentanti nelle giunte di Lucca e Capannori è un’occasione importante per allargare il dibattito a tutte le persone che sono interessate a questioni legali, ambientali e attuali”.

“La scelta di proporre iniziative come questa nasce da un’esigenza concreta riscontrata durante il periodo di campagna elettorale – aggiunge Leonardo Maccanti -. Spesso alcune tematiche vengono semplificate pensando che le persone non siano interessate ad approfondire ma in realtà molte sono curiose e hanno voglia di andare oltre gli slogan. E questi incontri desiderano proprio ripartire dai temi e dai contenuti proponendo occasioni di studio”.

Costruiamo il futuro proseguirà giovedì 5 marzo alle 17,30 nella sede Arci laboratorio sociale di piazzale Sforza a Sant’Anna col professore di sociologia economica dell’Università di Pisa Matteo Villa nell’incontro dal titolo Verso un welfare state fondato sull’integrazione tra politiche sociali e ambientali? Politiche, partecipazione e vita quotidiana. A seguire lunedì 17 marzo, sempre alle 17,30 nella sede Arci di Sant’Anna sarà la volta del professore di scienza politica all’Università di Pisa Alberto Vannucci che parlerà de L’impegno per la legalità. Il quadro delle infiltrazioni mafiose in Toscana. Gli incontri si sposteranno poi nella sala riunioni de I Diavoletti a Camigliano dove giovedì 2 aprile alle 17,30 il professore di storia economica dell’Università di Pisa, Alessandro Volpi, parlerà di Demopatite. Crisi della democrazia. Rappresentanza e sovranità popolare nell’era dei social mentre giovedì 23 aprile lo spazio sarà dedicato al professore di economia politica dell’Università di Pisa Mario Morroni per trattare de Le crescenti disuguaglianze nella distribuzione del reddito e della ricchezza fanno male all’economia e alla democrazia? Analisi e proposte politiche.

Eventuali altri appuntamenti saranno comunicati successivamente. Per informazioni è possibile scrivere un’email all’indirizzo sinistracon@gmail.com o chiamare il numero 370.3775656