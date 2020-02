Carnovale Porcarese, tutto pronto per il quarto corso mascherato

È tutto pronto per il quarto corso mascherato del Carnovale Porcarese. L’inizio è come sempre alle 14,30 nella centralissima piazza Felice Orsi, dove i bambini potranno divertirsi sui carri allegorici e con l’animazione fino alle 17,30.

Come ogni domenica sfileranno intorno alla piazza i 5 carri allegorici, mentre sul palco centrale ci sarà animazione non stop per far ballare e divertire grandi e piccini. Immancabili, oltre alle attrazioni per i più piccoli, giostre e gonfiabili, anche gli stand gastronomici per gustose merende dolci e salate.

Allo stand di Happy Porcari, durante i corsi mascherati, è ancora possibile acquistare i biglietti per la speciale lotteria del Carnovale che vede come premi una automobile Mitsubishi, un Iphone 11pro ed una crociera nel Mediterraneo. L’estrazione avverrà sabato (22 febbraio) alla cena benefica organizzata in favore della Croce Verde di Porcari.

Le iscrizioni per la cena possono ancora essere effettuate, salvo ultime disponibilità di posti, alla Croce Verde di Porcari o allo stand Happy Porcari durante la giornata di domani (16 febbraio).