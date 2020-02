Alla biblioteca statale giornata di studi per i 25 anni di Africana

Una giornata di studi per celebrare il 25esimo anniversario di Africana, rivista di studi exstraeuropei con redazione a Lucca. L’appuntamento è per giovedì (20 febbraio) a partire dalle 15,30 nei saloni monumentali di via Santa Maria Corteorlandini.

L’introduzione è affidata a Giovanni Armillotta, direttore della rivista. Interverranno Nadua Antonelli (Università di Chieti-Pescara), Massimo Bianchi (docente di Storia dei rapporti fra Stato e Chiesa), Edmondo Rutolo (Ordine dei chierici regolari della Madre di Dio), Martina Semboloni (Dipartimento di Scienze politiche e internazionali di Siena) e Filippo Verre (Master di Studi Internazionali, Oxford).