Domenica (23 febbraio) alle 21 al teatro Nieri di Ponte a Moriano, sulla scia dell’immagine artistico-culturale della città di Lucca, avrà luogo un’eccezionale performance della famosa band Goblin, resa celebri dalla colonna sonora di film horror firmati dal maestro Dario Argento.

Verrà presentato al pubblico di Lucca, Mediavalle del Serchio e Garfagnana uno spettacolo speciale per celebrare i 45 anni di uno dei film italiani più famosi e di culto del cinema internazionale Profondo Rosso.

Foto 3 di 3





L’evento si aprirà con la proiezione del film Profondo Rosso (versione originale e uncut, in italiano) e la sonorizzazione eseguita dai Goblin del maestro Claudio Simonetti, che suoneranno dal vivo durante la proiezione del film la colonna sonora originale e dal meastro composta per Dario Argento nel 1975.

Al termine della pellicola la band eseguirà dal vivo un repertorio di classici che hanno reso celebri i Goblin in tutto il mondo, quali: Suspiria, Tenebrae, Phenomena, Dawn of The Dead, Zombi, Demons e altri presi dalle colonne sonore dei film di Dario Argento, Lamberto Bava e George A. Romero. Altre musiche saranno prese dai dischi in studio come Roller e il Fantastico Viaggio del Bacarozzo Mark e dall’ ultimo lavoro in studio The Devil is back.

Lo spettacolo è presentato dall’agenzia di organizzazione live, Etrurian Legion Promotion di Alessio Medici tour manager della band Goblin: “Sono orgoglioso di presentare a Lucca, nella mia città, la prima data del nuovo tour dei Goblin dedicato ai 45 anni di Profondo Rosso, alla quale seguiranno altre date sparse per tutta la penisola – dice Alessio Medici – Il Goblin del maestro Giannini sono la migliore band nel panorama della musica rock progressive italiana, i loro brani sono famosi in tutto il mondo, risquotendo lo stesso successo delle pellicole di cui erano colonna sonora”.

I Goblin, seguiti dal manager Alessio Medici, nei loro ultimi tour hanno toccato numerose città europee, Londra, Amburgo, Berlino, Praga, Cracovia, Goteborg, Parigi, solo per citarne alcune.

“Ho avuto la fortuna di conoscere il maestro Simonetti a Firenze cinque anni fa e abbiamo subito organizzato un concerto – spiega Alessio Simonetti – Visto il successo ottenuto abbiamo deciso di presentare un tour all’estero per i fan della musica Metal, abbiamo girato tutta Europa, il tour è stato presentato anche in America e in Giappone, sulla scia del successo delle pellicole di Dario Argento”.

Una grande occasione per tutti i fan lucchesi della musica rock e anche degli appassionati di film horror che potranno assistere dal vivo ad una vera e propria performance live nel mentre scorrono le immagini del famoso film:

“La straordinaria colonna sonora di Profondo Rosso – conclude Alessio – ha stabilito con il singolo 45 giri, l’ancora ineguagliato record di permanenza consecutiva al primo posto della hit parade nazionale, durato 15 settimane. Portare la band a Lucca è stato un esperimento, per poter far arrivare lo spettacolo a ‘casa’, ho dovuto affittare il teatro di Ponte a Moriano e sono io stesso il produttore del progetto”.

Durante la giornata di domenica (23 febbraio) dalle 14 alle 15 Claudio Simonetti e i Goblin incontrerano i fan allo Sky Stone&Songs di piazza Napoleone, prima dello show che si terrà al teatro comunale Nieri di Ponte a Moriano alle 21.

Ospite speciale sarà Jacopo Mariani (il bambino di Profondo Rosso).