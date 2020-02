L’alfabeto di Peter Greenaway nel docufilm della moglie

La rassegna L’arte sullo schermo della Fondazione Ragghianti arriva al suo quarto e ultimo appuntamento sabato (22 febbraio) alle 17,30, con la proiezione del video-documentario di Saskia Boddeke The Greenaway Alphabet (Olanda, 2017, 69 minuti, in inglese con sottotitoli in italiano).

Formulando un alfabeto che ripercorre vita e arte, l’artista multimediale olandese Saskia Boddeke racconta il mondo eclettico e la personalità tanto complessa quanto affascinante del marito Peter Greenaway. Prima pittore, poi cineasta, il regista gallese, il cui motto è “l’arte è vita e la vita è arte”, è una figura poliedrica e ambigua, che nel documentario è raccontata con occhio ironico e profondo, facendo emergere, nel dialogo con la figlia adolescente Zoë, passioni e debolezze, in un ritratto profondamente personale non soltanto dell’artista, ma anche di Greenaway padre in lotta contro il tempo.

La visione del documentario consentirà ai lucchesi di conoscere più approfonditamente il regista che da anni ha stabilito uno stretto rapporto con la città a partire dalla realizzazione di The Towers/Lucca Hubris, l’opera multimediale proiettata sulla facciata della chiesa di San Francesco nel 2013, progetto promosso e finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e realizzato in collaborazione con il Lucca Film Festival. Lo scorso giugno Greenaway ha tenuto il workshop internazionale di cinema che ha dato origine al progetto del film Lucca Mortis, che verrà girato nella nostra città nella prossima primavera e che vedrà l’attore e premio Oscar Morgan Freeman produttore e protagonista della pellicola.

La visione del film sarà introdotta da Alessandro Romanini, presidente del Comitato scientifico della Fondazione Ragghianti e curatore del ciclo L’arte sullo schermo, realizzato con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e in collaborazione con il Lucca Film Festival – Europa Cinema.