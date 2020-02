‘La casa del panda’ in scena al teatro San Girolamo

È proprio un piccolo panda il protagonista dello spettacolo della compagnia Tpo La casa del panda, in scena domani (22 febbraio alle 17) al Teatro San Girolamo.

Grazie all’uso di tecnologie interattive, i giovanissimi spettatori (dai 4 anni in avanti) saranno trasportati in ambienti colorati e sognanti capaci di ricreare l’esperienza di un coinvolgente viaggio attraverso paesaggi fatti di natura, cultura antica e tradizioni.

Il piccolo panda – animale simbolo della Cina – sarà la speciale guida che di volta in volta si trasformerà, in modo giocoso, in un “mezzo di trasporto”: prima auto, poi nave, treno, aereo e infine bicicletta, per condurre i bambini fino in Cina, proprio davanti alla Grande muraglia.

La casa del panda è il nuovo appuntamento della rassegna “In famiglia a teatro”, proposta che il Teatro del Giglio dedica ai bambini e alle loro famiglie, inserita nel più ampio cartellone del Teatro ragazzi 2019-2020.

Biglietti. 5 euro per bambini fino ai 12 anni, 7 euro per gli adulti – sono in vendita alla biglietteria del Teatro del Giglio (tel. 0583.465320 – email biglietteria@teatrodelgiglio.it), aperta al pubblico sabato mattina dalle 10,30 alle 13, e al pomeriggio dalle 15.