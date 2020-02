Montecarlo, convocata assemblea soci della Filarmonica Puccini

Convocata per venerdì 28 febbraio alle 20,30 in prima convocazione e alle 21,30 in seconda convocazione nella sede sociale l’annuale assemblea dei soci della società filarmonica Giacomo Puccini Aps di Montecarlo per l’approvazione dei bilanci sociali, programmazione delle attività per l’anno in corso e l’elezione dei componenti del consiglio direttivo per il triennio 2020/2022.

Hanno diritto di volto tutti i Soci in regola con il tesseramento al 31 dicembre 2019. L’assemblea è aperta a tutta la cittadinanza.

Per maggiori informazioni e per l’ordine del giorno dell’Assemblea consultare il sito web dell’associazione: www.filarmonicapuccinimontecarlo.it