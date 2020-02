Corsi bachelor alla Jam Academy, c’è l’open day

Professione produttore musicale. Open Day aperto a tutti, giovedì (27 febbraio), per i corsi Bachelor in production di Jam Academy Lucca. Si tratta del secondo appuntamento dedicato all’orientamento universitario per l’anno accademico 2020-2021. Tutti gli interessati al Bachelor of Arts, indirizzo Music Production, prenotandosi, avranno l’opportunità di conoscere nel dettaglio l’offerta formativa con incontri di presentazione e colloqui individuali, di conoscere lo staff docente, di assistere ad alcune lezioni e di visitare lo studio di registrazione.

Dalle 10 alle 12 in programma la presentazione del percorso di studi bachelor in music production (piano degli studi, frequenza, esami, validità del titolo di studi, questioni amministrative, job placement, alloggi per studenti fuori sede, borse di Studio; dalle 12 alle 14 lezione della unit Creative Software Technique; dalle 15 alle 17 visita allo studio di registrazione Fp Recording Studio.