Sebastiano Mondadori ospite agli incontri letterari all’Agorà

Nuovo appuntamento mercoledì (26 febbraio) alle 17,30, nello spazio della biblioteca Agorà, con le conversazioni sui nuovi romanzi organizzate dalla Società lucchese dei lettori in collaborazione con Lucca Libri. Ospite dell’incontro condotto da Alessandro Trasciatti sarà Sebastiano Mondadori, autore de Il contrario di padre.

Uscito lo scorso ottobre per la collana Pretesti di Manni editori, l’ultimo lavoro dello scrittore milanese – ma lucchese per scelta – racconta la storia dell’estate più bella del piccolo Giulio. Siamo nel 1977 e il bambino, figlio di genitori separati, viene lasciato al padre Geremia.

I due partono per un viaggio a bordo di un’auto color amaranto tra Capri, il Circeo e la Liguria: presto il bloc-notes pieno di regole e divieti che Giulio porta con sé finisce dimenticato. Tra Coca Cola tirata giù fino al mal di pancia e tuffi dagli scogli più alti per far colpo sulle ragazzine, il bambino vive con il padre un agosto spartiacque per la sua vita. Scherzi e bugie, partite di poker notturne e sentieri pericolosi incorniceranno infatti l’ultimo ricordo che Giulio avrà del padre: al ritorno dal viaggio, Geremia sparirà per sempre.

Gli incontri della Società lucchese dei lettori, patrocinati dal Comune di Lucca sono chiacchierate aperte sulle storie alla presenza dei loro autori: un format fortunato, che ribalta quello della classica presentazione del libro e che accompagna la vita culturale della città dal 1988.

Appuntamenti che vogliono essere, prima di tutto, un’occasione di dialogo tra persone che amano leggere, in un luogo d’incontro vivo come la biblioteca civica di piazza dei Servi (ingresso da via delle Trombe). La collaborazione della libreria caffè letterario Lucca Libri favorisce le reti con gli autori e con le loro case editrici, permettendo anche ai lettori di acquistare una copia del romanzo prima, durante e dopo l’incontro.

Ingresso libero.