ZeroZeroZero: dove vedere i primi episodi

Dopo il successo di Gomorra, Stefano Sollima in collaborazione con Roberto Saviano, autore del romanzo da cui è tratta la storia, dà vita ad un altro capolavoro: ZeroZeroZero. Da qualche giorno sono andate in onda le prime puntate su Sky Original e sono state un vero successo, benché non paragonabile ovviamente a Gomorra. Mancano ancora 6 episodi ed è probabile che il seguito si manterrà il medesimo visto che ogni puntata si conclude lasciando con il fiato sospeso il telespettatore.

Una delle serie Tv più attese di questo 2020 che non sta per ora deludendo le aspettative. Dopotutto dopo la prima puntata vista in anticipazione al Cinema di Venezia nessuno poteva avere alcun dubbio né a livello nazionale, né a livello internazionale, dove tra l’altro i pareri sulla serie sono stati ancora più positivi che in Italia. In parte questo è dovuto anche grazie ad un cast d’eccellenza, con star del peso di Gabriel Byrne e Andrea Riseborough, e ad un’ambientazione che spazia in diversi continenti trascinando lo spettatore letteralmente in giro per il mondo, inseguendo anch’esso il carico di cocaina.

I primi due episodi: dove si possono vedere e perché vederli

La serie ZeroZeroZero va in onda su Sky Atlantic ogni venerdì, ma è possibile vederla anche on demand e in replica in streaming sulla piattaforma NOW Tv. Se non avete quindi ancora visto le prime due puntate e volete recuperare per seguire poi la serie, affrettatevi perché siete ancora in tempo. Il 21 febbraio andrà in onda infatti la terza puntata della serie.

La serie ha riscosso grande successo e ha raccolto pareri perlopiù positivi dalla critica perché è in grado di fornire una panoramica delle varie tipologie di criminalità organizzata connesse al mercato della cocaina, apparentemente il più fruttuoso di tutti. Grazie alla serie quindi si può cominciare a farsi un’idea di quanto possano essere intricati i rapporti di potere e quanto possa essere crudo e violento il mondo criminale. Passando da un continente all’altro si riesce ad avere una visione d’insieme della “filiera della cocaina” e si capisce come sia possibile che anche i più inaspettati finiscano con lo sporcarsi le mani.

La serie Tv ZeroZeroZero è cruda e realistica, talvolta violenta e per questo sorprendente. Ma il fatto di descrivere attraverso le sue scene e le sensazioni degli attori una triste realtà è anche il suo bello, anche se per certi versi fa un po’ soffrire. Chi ha criticato la serie lo ha fatto per il suo aspetto crudo, ma questo è proprio quello che chi segue Sollima cerca: uno spaccato crudo di una realtà che c’è ma che non si vede e non si conosce.

I primi due episodi: come sono andati

Gli episodi 1×01 e 1×02 non hanno affatto deluso le aspettative del pubblico dimostrando quel respiro cinematografico per cui Sollima è famoso e apprezzato. L’altissima ambizione del regista quindi è stata ripagata con un alto numero di ascolti. Curatissime anche fotografia, colonna sonora e eccellente il cast che essendo di alto livello non poteva di certo deludere. L’action americana si unisce al gusto del racconto classico della produzione italiana, che tende ad approfondire l’introspezione dei personaggi per farli sentire propri a chi guarda.

Le prime due puntate che fanno da prologo alle successive, cioè “Il carico” e “I cieli su Tampico” gettano direttamente il telespettatore nella realtà del mondo criminale, nel vivo dell’azione quasi a non lasciare lui il tempo di prepararsi. Subito si capisce che ci sono diverse storie che si intrecciano fra loro e che quindi non bisogna perdersi un solo minuto per non perdere il filo.