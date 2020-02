Emergenza climatica, alla Casa del popolo se ne parla con l’ecologo Jacopo Simonetta

Emergenza climatica: futuro del pianeta, strategie di azione. Questo il titolo dell’incontro in programma per venerdì 6 marzo alle 21,15 alla Casa del Popolo di Verciano e organizzato da Extinction Rebellion Lucca, Earth Strike Lucca e Fridays For Future. Interverrà il dottor Jacopo Simonetta, ecologo, che affronterà la questione da un punto di vista scientifico.

A seguire, con i portavoce dei movimenti discuteranno delle strategie messe in atto per fermare questo sistema tossico e costruire una società più equa e su misura del pianeta e di tutte le sue specie viventi.

Il tutto sarà preceduto, alle 19, da un’apericena conviviale.

Jacopo Simonetta è ecologo per professione e per passione, dal 1981 si occupa soprattutto di restauro e gestione di ecosistemi, di didattica e di divulgazione scientifica. In particolare ha lavorato in Italia ed in Somalia alla pianificazione, progettazione e gestione di aree protette, oltre che di pianificazione e gestione della caccia. Ha tenuto numerosi corsi e conferenze per istituzioni didattiche di ogni ordine e grado, dall’università alla scuola elementare e da qualche anno collabora con vari blog fra cui Effetti Risorse del professor Ugo Bardi. Inoltre, ha collaborato con numerosi istituzioni scientifiche quali: Università di Firenze, Università di Camerino, Muséum National d’Histoire naturelle (Parigi), Istituto Agronomico per l’Oltremare (Firenze).