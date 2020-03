Cubanìa. Canto all’identità. È la grande mostra di pittura che l’artista cubano Ramón Cotarelo Crego dedica a Lucca, al palazzo delle esposizioni dal 6 marzo, organizzata dalla Fondazione Banca del Monte di Lucca e dalla Fondazione Lucca Sviluppo all’interno del calendario delle mostre 2020.

C’è attesa per l’esposizione che, dopo la personale a Viareggio nell’estate scorsa, ospita opere inedite e piene di colore realizzate dal 2018 al 2020, di cui tre dedicate espressamente a Lucca con la scelta di tre soggetti-simbolo: Ilaria Del Carretto, il labirinto e la facciata della cIlaria del Carrettoattedrale, di cui quest’anno ricorrono i 950 anni.

L’inaugurazione si terrà venerdì (6 marzo) alle 18, a ingresso libero come tutta l’esposizione, mentre il giorno successivo sempre al palazzo, sarà presentata al pubblico l’opera inedita di Matteo Civitali Salvator Coronatus, a cura di valentino Anselmi, restaurata grazie al contributo della Fondazione Banca del Monte di Lucca.

Ramón Cotarelo Crego, nato a Cuba nel 1951, è architetto ed ha svolto diversi studi di specializzazione sul restauro dei monumenti e centri storici in Italia. Ha dedicato tanti anni allo studio, ricerca, divulgazione e recupero del patrimonio architettonico. Docente, conferenziere e professore invitato in diverse istituzioni in numerose Nazioni, è consulente Unesco in Africa e America Latina e ha fatto incursioni nell’arte della ceramica, pittura, pur rimanendo sempre legato al disegno.

“Dipingere e disegnare per me è un’esigenza vitale – racconta l’artista che da 20 anni vive a Viareggio -, e mostrare le mie creazioni ha l’obiettivo di condividere quel godimento e testimoniare la mia identità”.

Cubanìa. Canto all’identità resterà aperta fino al 5 aprile, dal martedì alla domenica con orario 15,30-19,30, a ingresso libero.

Per informazioni: www.fondazionebmluccaeventi.it; mostre@fondazionebmluccaeventi.it.