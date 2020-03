Circolo Catalani, al San Luca Palace c’è il film ‘Amadeus’

Domenica (8 marzo) alle 16 in saletta Catalani del San Luca Palace Hotel per la rassegna cinefila Come eravamo, interamente sponsorizzata dal dottor Sandro Maffei, titolare della farmacia Sant’Anna, si proietta il film Amadeus del 1984: un capolavoro sulla vita di Mozart diretto da Milos Forman.

Dopo la parentesi dedicata ad una parte della filmografia sul balletto classico, il circolo Catalani ripropone Amadeus, già proiettato nel 2018, dando seguito alle numerose richieste avanzate dai soci e dai partecipanti alla rassegna di poter rivedere il film.

L’ingresso è gratuito sino ad esaurimento posti. È necessaria la prenotazione al 347.9951581.

Al termine della proiezione sarà offerto un piccolo buffet/ peritivo.

Il film è tratto dall’omonima opera teatrale di Peter Shaffer liberamente ispirata alla vita del compositore Wolfgang Amadeus Mozart. La storia parte dal presupposto – prettamente letterario, nella realtà quasi certamente del tutto infondato – di un acceso antagonismo tra il giovane musicista salisburghese e il compositore veronese Antonio Salieri. Ogni scena del film è accompagnata da una scelta di capolavori mozartiani, che includono anche intere scene tratte da opere (Il ratto dal serraglio, Le nozze di Figaro, Don Giovanni, Il flauto magico) fino al Requiem, che fa da contrappunto ai momenti finali della vita del compositore.

Il film riscosse un grande successo e vinse numerosi premi, tra i quali otto Oscar.

Nel 1998 l’American Film Institute l’ha inserito al 53esimo posto della classifica dei migliori cento film statunitensi di tutti i tempi.