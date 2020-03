Al LuCCA Museum spettacoli-laboratorio per bambini e famiglie

Marzo sarà il mese dei bambini e degli adulti che non hanno smesso di sognare. Infatti il Lucca center of contemporary art ha aderito alla sesta edizione del Lucca Teatro Festival, la manifestazione internazionale di teatro per le nuove generazioni. In questo ambito, il Lucca Museum co-produrrà anche gli spettacoli-laboratorio del duo italo-argentino Camino Teatro e della compagnia brasiliana Catarsis Produções che andranno in scena nel museo lucchese (biglietto di ingresso a 5 euro).

Il primo appuntamento è con LuiEmi nel mar di Shakespeare domani (4 marzo) alle 14,30 e alle 17. Il duo Camino Teatro, composto da Laura D’Anna e Giorgio Zamboni, si esibirà con uno spettacolo-laboratorio che è in tournée da diversi anni in molti festival in Argentina, Bolivia, Perù, Brasile. Emilia e Luisito sono due attori che fanno di tutto per sopravvivere. Lei sogna Shakespeare, lui sogna lei. Si incontrano su un set di pubblicità, stanchi, affamati, delusi, però all’ora del pranzo nuoteranno nell’universo dello scrittore e cominceranno a provare la scena d’amore e morte di Piramo e Tisbe che, lungi dall’essere morti, vivranno ancora in Luisito ed Emilia attraverso il loro amore e la loro professione. Durata 55 minuti, età consigliata: 6-13 anni.

Giovedì (5 marzo) alle 14,30 e alle 17 Camino Teatro coinvolgerà i bambini dagli 8 agli 11 anni in Giochi teatrali e Kung Fu: lavoreranno con gli elementi della natura (terra, legno, metallo, fuoco, acqua), con i principi dei cinque animali (tigre, gru, serpente, leopardo, drago) e con racconti di Gianni Rodari e Italo Calvino.

Dal 12 al 15 marzo 2020, sempre al Lucca Museum, Catarsis Produções presenterà Scaratuja, uno spettacolo-laboratorio per la regia di Marcelo Peroni con Aline Volpi e Vladimir Camargo, basato sul linguaggio non verbale che offre un’esperienza creativa ed esplorativa per bambini da 0 a 3 anni invitati a entrare direttamente in scena insieme agli attori. L’idea centrale dello spettacolo è l’esplorazione del corpo e dello spazio ma anche quello di stabilire un legame tra i bambini e le immagini, partendo da un groviglio di linee, tracciati, punti e circoli. Tutto questo si armonizza con la sensibilità, la delicatezza e la gioia della musica creata ad hoc da Gustavo Finkler.

Prenotazione obbligatoria allo 0583 492180 oppure a info@luccamuseum.com. Biglietto di ingresso a 5 euro. Per informazioni: www.luccamuseum.com