Casa-Museo Puccini, quasi 38mila visitatori nel 2019

Quasi 38mila presenze e utili per circa 70mila euro. Sono questi i numeri per il 2019 della casa-museo Giacomo Puccini che sono stati discussi questo pomeriggio (3 marzo) durante una seduta congiunta delle Commissioni cultura e partecipate del Comune di Lucca. Presenti, oltre ai membri delle due Commissioni, anche il sindaco di Lucca Alessandro Tambellini, nella sua veste di presidente della Fondazione Puccini, e il direttore dell’ente Massimo Marsili. L’occasione è stata buona per fare il punto della situazione sulle attività della Fondazione e per lanciare uno sguardo sul futuro. Detto che la Fondazione “ha le spalle abbastanza larghe per arrivare fino al 2027”, il direttore Marsili non ha nascosto una certa preoccupazione legata al calo delle visite in relazione alla paura per il Coronavirus.

“Il museo ha accolto 37.840 visitatori nel 2019 – ha spiegato Marsili -. Siamo terzi in Toscana tra le case-museo come numero di visitatori. Questo produce in gettito finanziario importantissimo: infatti abbiamo concluso lo scorso anno con un avanzo di oltre 70mila euro. Un avanzo che ci aiuta in parte a coprire le perdite del bookshop. Questa specifica attività, nonostante incassi oltre 200mila euro all’anno, sconta gli ammortamenti dovuti ai lavori per il recupero dell’accesso cavalli di Palazzo Mazzarosa e per l’allestimento del bookshop stesso. Siamo un po’ preoccupati per le possibili disdette legate all’emergenza Coronavirus: marzo di solito è un mese intenso e che vede la presenza di molte gite scolastiche. Le scuole sono uno dei soggetti con cui lavoriamo di più e al momento sono già molte le rinunce: parliamo di un migliaio di ingressi in meno. Ricordo inoltre che oltre il 70% dei visitatori del museo è straniero e la situazione che stiamo vivendo in questi giorni potrebbe avere ripercussioni molto negative”.

Marsili ha inoltre ricordato come la Fondazione sia sostanzialmente autosufficiente, nonostante abbia al proprio interno soci importanti come la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, la Camera di Commercio, la Curia, l’Associazione Lucchesi nel mondo e la Fondazione Banca del Monte di Lucca oltre al Comune stesso. Nonostante questo, il direttore ha ricordato ancora una volta come sull’attività della Fondazione penda la spada di Damocle di un contenzioso giudiziario con la casa editrice Ricordi per i diritti relativi alle opere del Maestro. Un contenzioso che, in caso di esito positivo, potrebbe portare nelle casse della Fondazione oltre tre milioni di euro che permetterebbero un deciso salto di qualità: “È una criticità che non mette in dubbio l’esistenza stessa della Fondazione – ha precisato Marsili – ma che sicuramente limita le nostre potenzialità: potremmo fare molto di più. Ad esempio, ci piacerebbe dare al Museo una connotazione più tecnologica che arricchisca l’esperienza del visitatore con elementi di ‘realtà aumentata’. Lo scorso 18 ottobre si è tenuta l’ultima udienza del processo ma il giudice ancora non si è espresso. Ci aspettiamo che lo faccia almeno entro questa primavera ma c’è il rischio che rimetta la decisione alla Corte di Giustizia Europea e questo potrebbe allungare il contenzioso di anni“.

Sulle potenzialità legate al nome di Giacomo Puccini è intervenuto anche il sindaco Tambellini: “Ci tengo a sottolineare che grazie al grande numero di accessi siamo riusciti a stabilizzare il personale del museo – ha detto -. Adesso non c’è più una cooperativa ma le persone che ci lavorano sono assunte direttamente dalla Fondazione. Il lavoro da fare per poter sfruttare a pieno tutte le opportunità però è ancora molto: si potrebbero valorizzare ulteriormente i percorsi legati a Puccini. Inoltre la casermetta San Colombano, che ospita il Centro studi Boccherini, potrebbe diventare la Casa della musica, sede di tutte le associazioni musicali che animano la città”.

Il sindaco ha poi puntato il focus sul 2024, quando ricorreranno i 100 anni dalla morte del Maestro: “Dobbiamo lavorare alla formazione di un comitato promotore – ha detto – e per far questo non si può prescindere da un dialogo con Torre del Lago”.

Quanto ai rapporti con le altre istituzioni cittadine, sia Marsili che Tambellini hanno sottolineato l’importanza del Teatro del Giglio come punto di riferimento per tutte le attività culturali lucchesi: “Si fa una gran fatica ad avere una visione d’insieme perché ogni realtà lavora nel proprio ambito – ha detto Tambellini -. La creazione di un calendario unico degli eventi come il Vivi Lucca è stata una fatica notevole. In questo senso, il teatro gioca un ruolo fondamentale: è diventato un centro di coordinamento che permette l’interazione dei vari soggetti. Senza il Giglio non sarebbero possibili molte iniziative: penso alle Cartoline, ai Puccini Days ma anche ad altri importanti eventi, come Lucca Classica“.

Capitolo a parte della discussione riguarda la villa costruita da Puccini a Viareggio. Gioiello architettonico che versava in stato di abbandono e che è entrato in possesso della Fondazione solo nella scorsa estate: “Quando ci siamo entrati per la prima volta, nell’ottobre scorso, ci abbiamo trovato oltre cinque tonnellate di immondizia – racconta Marsili -. L’abbiamo ripulita e l’abbiamo resa accessibile. Abbiamo recuperato anche il giardino che prima sembrava una giungla. Cerchiamo di tenerla aperta il più possibile anche se per il momento si può accedere solo a piccoli gruppi. Chiaramente però per un restauro completo servirebbero risorse molto ingenti: si va dai 2 milioni ai 2 milioni e 400mila euro”. Risorse che al momento non ci sono ma che potrebbero arrivare dal famoso contenzioso con la casa Ricordi”.