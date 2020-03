Circolo del Cinema, due mesi di prime visione e film cult

Al cinema Centrale, giovedì (5 marzo), il Circolo del Cinema di Lucca inizia il nuovo programma cinematografico con un ciclo dedicato alle ‘storie’. Alcune di grandi personaggi realmente vissuti; altre che diventano emblemi di una fase storica, rappresentata in tutta la verità e crudezza.

Ecco allora la storia ricostruita dal figlio di uno dei più grandi registi contemporanei, Andrej Tarkovskij con Il cinema come preghiera (giovedì 2 aprile), ecco la storia su una grande cantante, attrice, ballerina statunitense, Judy Garland (giovedì 9 aprile); poi la storia di una giovane regista, Waad al-Kateab, che riprende 5 anni di rivolta e di guerra siriana, a rischio della propria pelle in Alla mia piccola sama (giovedì 12 marzo); uno dei più originali registi contemporanei, Alejandro Jodorowsky, che mostra cinematograficamente la Psicomagia, l’arte per guarire (giovedì 26 marzo); la Leningrado rantolante del 1945, piegata dalla fame e dalla guerra nella storia di due ragazze dostoevstoskiane nel toccante La ragazza d’autunno (giovedì 19 marzo) e infine la storia di un sindaco che ben disegna le contraddizione dell’impegno pubblico, oggi, in Alice e il sindaco, il primo film in cartellone proprio giovedì (5 marzo).

Il programma di San Micheletto presenta una breve retrospettiva su uno dei più liberi e dissacranti registi americani, Robert Altman. Ha raccontato l’America, tante americhe, per cinquant’anni. Un tempo sufficiente per produrre grandi affreschi, lucidi e ironici, con ottantanove regie tra televisione, cinema e teatro. Sempre lontano dai luoghi comuni, con il caos rumoroso della vita reale, reso armonico dai suoi cori attoriali. Il programma prevede per i prossimi lunedì: Un matrimonio (9 marzo), Terapia di gruppo (16 marzo), America oggi (23 marzo) e il documentario Altman di Ron Mann (30 marzo).

Per accedere al Cinema Centrale occorre essere in possesso della tessera annuale (10 euro). È possibile sottoscrivere la tessera abbonamento al ciclo in corso al prezzo di 25 euro per i giovedì al Centrale. Inoltre da quest’anno si può sottoscrivere l’abbonamento Young (10 euro) per i nati dopo il primo gennaio 1997 e l’abbonamento Sostenitore (100 euro) che danno entrambi libero accesso a tutte le proiezioni dell’anno.