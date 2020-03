Al Foro Boario arriva la musica dei ‘The working in progress’

Appuntamento da non perdere per tutti gli amanti della musica anni Ottanta-Novanta. Sabato 14 marzo infatti al Foro Boario, a partire dalle 22, si terrà il concerto dei The working in progress.

Provenienti da varie esperienze musicali nel panorama lucchese e uniti dalla stessa passione per la musica e da una grande amicizia, il gruppo proporrà un programma di cover internazionali degli anni 80-90.

L’ingresso è libero con offerta.